Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд

Кайдзю-кроссовер "Годзилла против Конга" заработал в мировом прокате уже более 390 миллионов долларов, таким образом став самым кассовым фильмом за всё время пандемии коронавируса.

Как уточнено THR, лента только что обошла прежнего чемпиона - "Довод" Кристофера Нолана с его 365 миллионами долларов кассы в мировом прокате.

Отмечено, что в США сборы побоища гигантов составили 80,5 миллиона долларов, тогда как самый жирный кусок принес студии Китай - 177 миллионов.

Российская касса шлягера - более 11 миллионов долларов, или почти 867 миллионов рублей.