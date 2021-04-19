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Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд

Новости
    19.04.2021, 16:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

Кайдзю-кроссовер "Годзилла против Конга" заработал в мировом прокате уже более 390 миллионов долларов, таким образом став самым кассовым фильмом за всё время пандемии коронавируса.

Фото: kinopoisk.ru
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Как уточнено THR, лента только что обошла прежнего чемпиона - "Довод" Кристофера Нолана с его 365 миллионами долларов кассы в мировом прокате.

Отмечено, что в США сборы побоища гигантов составили 80,5 миллиона долларов, тогда как самый жирный кусок принес студии Китай - 177 миллионов.

Российская касса шлягера - более 11 миллионов долларов, или почти 867 миллионов рублей.

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