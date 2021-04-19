Более двухсот боевиков уничтожены в Сирии авиаударом ВКС РФ

В результате авиаудара российских ВКС по базе сирийских боевиков под Пальмирой были уничтожены два укрытия, около 500 кг боеприпасов и порядка 200 участников незаконных формирований, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Как уточнил для ТАСС замглавы Центра контр-адмирал Александр Карпов, "по поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств".

После этого произошла проверка и подтверждение данных, а затем самолеты ВКС нанесли серию ударов по укрытиям боевиков.

Александр Карпов подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии.