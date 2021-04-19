Боррель: ЕС не готовит новых санкций против России

Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций в отношении России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС, прошедшего в онлайн-режиме.

"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций", - отметил глава дипломатии ЕС. По его словам, этот вопрос не обсуждался на заседании.

Он также отметил, что запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС не поступало. Этот момент, как отмечает ТАСС, интересовал журналистов в связи с недавними событиями в Чехии.