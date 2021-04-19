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19.04.2021 16:56
Рубрика: В мире

Боррель: ЕС не готовит новых санкций против России

Текст: Юрий Когалов
Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций в отношении России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС, прошедшего в онлайн-режиме.
Фото: Francois Walschaerts, Pool via AP Фото: Francois Walschaerts, Pool via AP
Фото: Francois Walschaerts, Pool via AP
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций", - отметил глава дипломатии ЕС. По его словам, этот вопрос не обсуждался на заседании.

Он также отметил, что запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС не поступало. Этот момент, как отмечает ТАСС, интересовал журналистов в связи с недавними событиями в Чехии.

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