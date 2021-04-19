Британские медики рассказали о вреде популярного обезболивающего

Специалисты Национальной службы здравоохранения Англии раскрыли опасность популярного обезболивающего, пишет Express. Речь о парацетамоле, даже небольшая передозировка которого вызывает неприятные побочные реакции.

"Самый распространенный симптом передозировки - тошнота. Возникает в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, способна спровоцировать повреждение печени", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Также передозировка может привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота. Ранее российские эксперты пояснили, когда действительно необходим прием данного препарата. При попадании вируса в организм, иммунитет включается в работу.

Повышение температуры тела - защитная реакция, как раз в это время и происходит сложный процесс борьбы с вирусом. Если температура ниже 38 градусов, то от приема лекарства следует воздержаться, пояснили медики. Ключевой совет экспертов - избегать самолечения, а за консультацией по всем вопросам здоровья, обязательно обращаться к врачу.