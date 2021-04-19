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19.04.2021 19:49
Рубрика: Спорт

Бывший главный тренер "Спартака" Каррера уволен из "Бари"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера спустя два месяца был уволен с поста главного тренера "Бари".

Фото: EPA-EFE/Dan Mullan
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Каррера подписал контракт с клубом "Бари", выступающим в Серии С, в феврале нынешнего года. Договор был заключен до конца нынешнего сезона с автоматическим продлением, если команде удалось бы решить задачу повышения в классе.

Однако дела у Карреры пошли не слишком удачно. Команда провела под его руководством 12 матчей, в которых сумела одержать лишь пять побед при четырех поражениях. В итоге руководство приняло решение попрощаться с Каррерой, хотя шансы на повышение в классе еще остаются - команда примет участие в матчах плей-офф.

Каррера ранее возглавлял греческий АЕК и московский "Спартак", который привел к титулу чемпиона России.

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