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19.04.2021 14:11
Рубрика: Общество

Эпидемиолог оценил опасность "российских" штаммов COVID-19

Текст: Василий Кошкин

Данных о том, что выявленные в России штаммы коронавируса провоцируют более тяжелое течение болезни, нет. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: AP Photo
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"Оценка динамики распространения известных и новых штаммов остается одной из центральных задач в рамках геномных исследований", - цитирует ученого ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории страны формируются две новые разновидности коронавируса. Речь идет о "сибирском" и "северо-западном" штаммах.

По данным Роспотребнадзора, сейчас Россия находится на 87-й позиции среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости COVID-19. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 8589 случаев COVID-19 в 83 регионах.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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