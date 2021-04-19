В России формируются сибирский и северо-западный штаммы COVID-19

В России формируются две новые разновидности коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - цитирует Попову "Интерфакс".

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, на территории России зарегистрированы 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 - южноафриканским вариантов инфекции.

Попова уточнила, что Россия занимает 87-ю позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по ее словам, по заболеваемости на 100 тысяч населения Россия за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 65-64-го места.

Ранее Попова заявила, что России не грозит третья волна коронавируса, если люди продолжат соблюдать необходимые меры предосторожности. Речь идет об использовании масок и соблюдении социальной дистанции.

Глава Роспотребнадзора добавила, что к осени в стране возможен подъем заболеваемости COVID-19, и призвала пройти вакцинацию.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. При этом, по ее словам, сроки могут быть ускорены в случае активизации вакцинации в регионах.