Фильм "Проксима" получил гран-при фестиваля "Циолковский"

В Калуге прошла торжественная церемония закрытия первого международного фестиваля фильмов о космосе "Циолковский". Приз президента фестиваля прошлого года (киносмотр не прошел из-за пандемии) был вручен режиссеру фильма "Время первых" Тимуру Бекмамбетову. В свою очередь Бекмамбетов вручил гран-при фестиваля этого года картине "Проксима" режиссера Алис Винокур.

Среди продюсеров фильма - наша соотечественница Анна Качко. Главную роль в фильме - женщину-астронавта - сыграла Ева Грин. Этот приз уедет во Францию. Гран-при "Королев" за лучший полнометражный фильм года вручил внук великого конструктора Андрей Королев. Награда досталась фильму "Спутник" режиссера Егора Абраменко, Россия. От команды продюсеров награду получил Федор Бондарчук. О фильме неоднократно писала "РГ".

В номинации "Лучший художественный фильм" победила китайская картина "Блуждающая земля" режиссера Франта Гво. Лучшим документальным фильмом названа британская лента "В поисках Света" режиссера Адама Даннеки. Награду картине вручил режиссер документального кино, журналист, телеведущий и писатель, член жюри Игорь Прокопенко. Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, член жюри Дмитрий Якунин вручал награду за лучший короткометражный фильм. Лауреатом стал российский фильм "Морфо" режиссера Анастасии Щупловой.

На "Циолковском" вручили необычный приз - за лучшее полнокупольное кино. Директор музея истории космонавтики Наталья Абакумова и руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов вручили его фильму "Он был первым". Получал приз руководитель творческой группы - Дмитрий Фетисов.

Еще один долг прошлогоднего отмененного фестиваля - картина Клима Шипенко "Салют-7". Она была отмечена за технические достижения. Один из тех, кто получил награду - легендарный оператор Сергей Астахов.

Полный список лауреатов - на сайте кинофестиваля "Циолковский".