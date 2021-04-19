Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях

Генеральная прокуратура предостерегла физических и юридических лиц от участия в несогласованных протестных массовых акциях. В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, подобные призывы появились в интернете от организаций, в отношении которых 16 апреля прокуратурой Москвы был подан иск в суд о признании их экстремистскими. Речь идет об НКО-иноагентах - "ФБК" и "ФЗПГ", а также организации - "Штабы Навального".

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Также в Генпрокуратуре напомнили и об ответственности согласно ст. 13.41 КоАП интернет-компаний и владельцев сайтов за неудаление подобной информации. Кроме того, по данным ГП, в Сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса России.

"Предупреждаем, что размещение в сети "Интернет" призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ", - заявили в Генпрокуратуре.

При этом в ведомстве особо отметили, что вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних может образовать состав преступления, согласно статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса. А еще обратили внимание родителей на то, что противоправные действия их детей, не достигших возраста привлечения к ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей по статье 5.35 КоАП.