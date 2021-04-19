ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров

Проекты организации дорожного движения в обязательном порядке будут согласовываться с Госавтоинспекцией. Без ее визы невозможно будет ни знак ограничения скорости или запрета остановки поставить, ни сплошную линию разметки нанести.

Кроме того, федеральные города - Москва, Санкт-Петербург, а также Севастополь - обязаны будут готовить комплексные схемы организации дорожного движения. От чего до сих пор они избавлены. А методика расчета цен на парковку будет утверждаться на федеральном уровне. Соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Напомним, что сейчас организация движения - прерогатива местных властей. Они разрабатывают и утверждают схемы организации дорожного движения. Любой знак, появившийся на дороге, должен быть на ней. Без этого он может появиться только незаконно. До 2013 года проекты схем в обязательном порядке получали утверждение в ГИБДД. Но тогда сочли, что процедура согласования слишком долгая, в итоге это требование убрали.

Но, к сожалению, неразберихи на дороге стало гораздо больше. Появились абсолютно бессмысленные ограничения, а то и ловушки. И, в конечном итоге, сама организация дорожного движения стала приводить к трагедиям на дорогах. О возвращении ГИБДД функций по согласованию проектов схем говорилось давно. Еще в 2019 году соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами. Однако принят так и не был. На сей раз законопроект будет внесен правительством.

Впрочем, не все изменения организации дорожного движения будут требовать проектов схем, которые будут согласовываться с ГИБДД. Например, для проведения ремонтных работ, или перекрытия движения, в связи с каким-нибудь мероприятием, этого не потребуется.

Важное условие: ремонт, а также перекрытие движения не могут занимать больше двух суток. Сейчас временные схемы организации движения надо составлять, если ремонт занимает больше суток. Правда, их не надо согласовывать с ГИБДД. Поэтому на дороге с ограничением скорости 90 км/ч могут неожиданно появляться без объявления войны знаки с ограничением 20 км/ч.

"Для ситуаций, когда надо оперативно устранить последствия ЧП и отремонтировать дорогу, предлагается ввести упрощенную процедуру утверждения проекта организации дорожного движения. Закон запрещает размещение на дороге технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных документацией по организации дорожного движения. Технические средства в данном случае - это знаки, светофоры, сигнальные столбики и т.п.", - прокомментировал "РГ" законопроект председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.