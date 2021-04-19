Глава Минвостокразвития прокомментировал план развития Арктики

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прокомментировал план развития Арктической зоны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план действий для реализации стратегии развития и основ госполитики в регионе. В документ включены 268 мероприятий, большую часть которых предполагается выполнить в 2021-2022 годах.

"Комплексность мероприятий Единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество. Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - заявил Чекунков.