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Главным героем сериала по "Бэтмену" станет звезда "Мира Дикого Запада"

Новости
    19.04.2021, 16:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал-приквел к грядущему "Бэтмену" будет в основном посвящен Джиму Гордону, роль которого исполнит Джеффри Райт, широкой аудитории известный по участию в "Мире Дикого Запада". Об этом в интервью рассказал сценарист Эд Брубейкер.

Фото: kinopoisk.ru
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Будущий проект, напомним, сосредоточит свое внимание на полиции Готэма до появления в городе Темного рыцаря.

Концепцию вряд ли можно назвать свежей - сериал "Готэм" с похожей завязкой и основной сюжетной линией закончился всего пару лет назад.

Брубейкер же на это говорит, что новое шоу будет отличаться тем, что тесно увяжется с историей полнометражной картины с Робертом Паттинсоном.

Даты выхода у нового сериала пока нет, но релиз запланирован на платформе HBO Max.

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