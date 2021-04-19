Главным героем сериала по "Бэтмену" станет звезда "Мира Дикого Запада"

Сериал-приквел к грядущему "Бэтмену" будет в основном посвящен Джиму Гордону, роль которого исполнит Джеффри Райт, широкой аудитории известный по участию в "Мире Дикого Запада". Об этом в интервью рассказал сценарист Эд Брубейкер.

Будущий проект, напомним, сосредоточит свое внимание на полиции Готэма до появления в городе Темного рыцаря.

Концепцию вряд ли можно назвать свежей - сериал "Готэм" с похожей завязкой и основной сюжетной линией закончился всего пару лет назад.

Брубейкер же на это говорит, что новое шоу будет отличаться тем, что тесно увяжется с историей полнометражной картины с Робертом Паттинсоном.

Даты выхода у нового сериала пока нет, но релиз запланирован на платформе HBO Max.