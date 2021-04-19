Таксист приехал не туда, да еще нахамил. Каршеринговая компания заставляет заплатить за грязь в салоне, которая появилась неизвестно когда. Курьер привез не тот товар и настойчиво требует денег. Как быть? Разобраться с тысячей и одной неприятностью поможет специальный сервис на портале госуслуг.

Спор о том, кто виноват, что на взятом в аренду авто неудобно ездить, можно будет разрешить и без суда. Фото: Сергей Михеев

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму правительством России. Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, инициатива предполагает создание на портале государственных услуг сервиса по онлайн-урегулированию споров граждан с продавцами товаров и услуг. Если, допустим, таксист, вызванный через приложение, вдруг стал требовать гораздо больше, чем было объявлено заранее, жалобу администрации сервиса можно будет отправить через портал.

"Необходимость создания системы механизмов онлайн-урегулирования споров вызвана, главным образом, возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с интернет-покупками и оказанием онлайн-услуг. Инициатива предлагает создать удобный механизм разрешения споров в досудебном порядке. Это позволит с одной стороны, повысить правовую защиту граждан, а с другой - снизит нагрузку на судебную систему", - пояснил Владимир Груздев.

Иными словами, портал поможет вступить в неприятный диалог с интернет-магазинами и интернет-сервисами, в том числе службами доставки, каршерингом, сервисами такси и прочее. Тем более что повода для жалоб различные коммерсанты в сфере услуг дают немало.

Как рассказал Владимир Груздев, по данным Верховного суда России, в 2020 году суды рассмотрели 290 тысяч споров в сфере защиты прав потребителей.

"Требования потребителей были удовлетворены в 82 тысячах случаев. 52 процента поступивших в суд жалоб от потребителей касались сферы продажи товаров и оказания бытовых услуг. 16 процентов жалоб поступили на нарушения прав потребителей в кредитно-финансовой сфере", - рассказал Владимир Груздев.

Клиентов каршеринга иногда заставляют платить за якобы оставленную ими грязь в автомобиле или ДТП, совершенные другими

Но прежде, чем идти в суд, надо обратиться непосредственно к обидчикам. Многие интернет-сервисы устанавливают программы обратной связи. Если какая-то компания особо заботится о репутации, то даже грустный смайлик от клиента на сайте заставит менеджера перезвонить и спросить, что не так. Тем не менее не каждая обида потребителя может вызвать сочувствие у менеджера. Иногда сторонам не удается договориться и спор становится горячим.

Как поясняют специалисты, сервис на портале госуслуг позволит сделать процедуру разбирательства прозрачной. В особо сложных случаях к спору можно будет подключить - также в режиме онлайн - экспертов, медиаторов и т.п.

На самом деле, отказывать клиенту, когда он прав, себе дороже. Человек, не добившийся правды от акул бизнеса, пойдет в суд, и тогда с обидчиков помимо прочего взыщут еще и солидный штраф в пользу потребителя. А протоколы с портала госуслуг станут доказательством и для суда, и для государственных инспекций.

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина подчеркнула, что услуги доставки, как и работа службы такси и таксистов, подчиняются как специальным нормам, так и Закону "O защите прав потребителей".

"В этом смысле новая государственная платформа по досудебному урегулированию споров с потребителями через альтернативный онлайн-механизм точно так же может использоваться в дальнейшем и службами доставки или такси", - подтверждает она.

Как рассказывают эксперты, на практике клиенты такси часто жалуются на неисполнение заказа, неприбытие автомобиля в указанное время, грубость, хамство и некорректное поведение водителя, списание денежных средств с карты за неисполненный заказ и т.п. Клиенты же каршеринга часто жалуются на необоснованные штрафы за дорожно-транспортные правонарушения, штрафы от компании за санитарное состояние транспортного средства (загрязнение салона, курение и оставление мусора в салоне , превышение установленного тарифа и т.п.