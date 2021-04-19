Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Власти Греции продлили на неделю, до 26 апреля, разрешение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Соответствующее решение семи министерств опубликовано в правительственной газете накануне вечером.

Новое постановление начнет действовать с 19 апреля. Россияне смогут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, пишет РИА Новости. При себе необходимо иметь отрицательный ПЦР тест на коронавирус, полученный за 72 часа, а также справку на английском языке с указанием всех данных. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. В самой стране необходимо семь дней провести в карантине. Нарушителям грозит административный штраф в пять тысяч евро.

С середины мая Греция намерена принимать всех россиян. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация - то и в начале мая.