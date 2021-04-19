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19.04.2021 10:56
Рубрика: ПДД

Группа депутатов предложила сделать правила дорожного движения законом

Текст: Владимир Баршев
Правила дорожного движения предложили сделать законом. Соответствующий документ внесен в Госдуму.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Напомним, что сейчас согласно закону "О безопасности дорожного движения", правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. То есть это подзаконный акт. Причем, как считают в МВД, он должен таковым и оставаться, поскольку в него необходимо оперативно вносить изменения, реагируя на новые вызовы, а также на изменения международных договоров таких, как Венская конвенция о дорожном движении.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Депутаты, однако, считают иначе, поэтому и предлагают изменить закон о безопасности дорожного движения, прописав в нем, что правила устанавливаются законом.

- Работа над правилами поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения. При этом депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушениям прав граждан, - отметил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Правительство считает, что своим постановлением может оперативно вносить в правила необходимые изменения или уточнять понятия, вызывающие неоднозначное толкование. Но такая позиция вызывает сомнение, подтверждений чему достаточно.

В частности, указал Нилов, после принятия и вступления в силу поправок в закон об ОСАГО, разрешающих возить с собой полис в виде электронного документа, соответствующие поправки в правила дорожного движения были внесены только через полгода. Кроме того, в правилах не урегулирован вопрос, связанный с использованием электроскутеров и электросамокатов, указывает депутат.

"Полагаем, что сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установление правил дорожного движения федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права, - подчеркнул Нилов. - Участие в законодательном процессе депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации, представляющих интересы различных регионов, позволит учитывать в правилах дорожного движения местную специфику, оперативно внося в федеральный закон соответствующие изменения".

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