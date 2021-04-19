Группа депутатов предложила сделать правила дорожного движения законом

Напомним, что сейчас согласно закону "О безопасности дорожного движения", правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. То есть это подзаконный акт. Причем, как считают в МВД, он должен таковым и оставаться, поскольку в него необходимо оперативно вносить изменения, реагируя на новые вызовы, а также на изменения международных договоров таких, как Венская конвенция о дорожном движении.

Депутаты, однако, считают иначе, поэтому и предлагают изменить закон о безопасности дорожного движения, прописав в нем, что правила устанавливаются законом.

- Работа над правилами поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения. При этом депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушениям прав граждан, - отметил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Правительство считает, что своим постановлением может оперативно вносить в правила необходимые изменения или уточнять понятия, вызывающие неоднозначное толкование. Но такая позиция вызывает сомнение, подтверждений чему достаточно.

В частности, указал Нилов, после принятия и вступления в силу поправок в закон об ОСАГО, разрешающих возить с собой полис в виде электронного документа, соответствующие поправки в правила дорожного движения были внесены только через полгода. Кроме того, в правилах не урегулирован вопрос, связанный с использованием электроскутеров и электросамокатов, указывает депутат.

"Полагаем, что сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установление правил дорожного движения федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права, - подчеркнул Нилов. - Участие в законодательном процессе депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации, представляющих интересы различных регионов, позволит учитывать в правилах дорожного движения местную специфику, оперативно внося в федеральный закон соответствующие изменения".