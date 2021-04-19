Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.04.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Haval добавит в свою гамму кроссовер с угловатым дизайном

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Китайский Haval добавит в свою гамму полноразмерный кроссовер под названием X-Dog, его прототип показали на открывшемся сегодня международном автосалоне в Шанхае. Эта модель в продуктовой иерархии бренда встанет на ступень выше среднеразмерного Big Dog.

Фото: www.autohome.com.cn
Известно, как будет выглядеть обновленный Haval F7x. Первые фото

В планах Haval - пять различных моделей со словом dog (собака) в названии, они сформируют отдельную линейку, которую можно будет узнать по характерному угловатому и мужскому по настроению дизайну.

В экстерьере X-Dog - сочетание лаконичных форм и простых линий. Кузов относится к категории пятидверных универсалов, передние дверные ручки - выдвижного типа (как у Tesla), задние спрятаны в углах оконных рамок. Машина имеет двухтоновую схему окраски с графическим выделением крыши.

Фото: Пресс-служба Haval.

Полноразмерный кроссовер оснащен системой типа "подзаряжаемый гибрид", составленной вокруг 1,5-литрового бензинового турбомотора. Предполагается также обычная бензиновая модификация с 2,0-литровым агрегатом и 7-ступенчатым преселективным "роботом".

Серийная версия Haval X-Dog должна выйти в 2022 году.

Напомним, среднеразмерный Big Dog может появиться на российском рынке - сейчас Haval изучает такую возможность. Если будет принято положительное решение, выпуск машины для РФ освоят на заводе Haval в Узловой Тульской области. Haval входит в состав концерна Great Wall.

Фото: Пресс-служба Haval.
#Haval