Haval добавит в свою гамму кроссовер с угловатым дизайном

Китайский Haval добавит в свою гамму полноразмерный кроссовер под названием X-Dog, его прототип показали на открывшемся сегодня международном автосалоне в Шанхае. Эта модель в продуктовой иерархии бренда встанет на ступень выше среднеразмерного Big Dog.

В планах Haval - пять различных моделей со словом dog (собака) в названии, они сформируют отдельную линейку, которую можно будет узнать по характерному угловатому и мужскому по настроению дизайну.

В экстерьере X-Dog - сочетание лаконичных форм и простых линий. Кузов относится к категории пятидверных универсалов, передние дверные ручки - выдвижного типа (как у Tesla), задние спрятаны в углах оконных рамок. Машина имеет двухтоновую схему окраски с графическим выделением крыши.

Фото: Пресс-служба Haval.

Полноразмерный кроссовер оснащен системой типа "подзаряжаемый гибрид", составленной вокруг 1,5-литрового бензинового турбомотора. Предполагается также обычная бензиновая модификация с 2,0-литровым агрегатом и 7-ступенчатым преселективным "роботом".

Серийная версия Haval X-Dog должна выйти в 2022 году.

Напомним, среднеразмерный Big Dog может появиться на российском рынке - сейчас Haval изучает такую возможность. Если будет принято положительное решение, выпуск машины для РФ освоят на заводе Haval в Узловой Тульской области. Haval входит в состав концерна Great Wall.