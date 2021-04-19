Китай произведет еще 100 миллионов доз "Спутника V"

Китайским партнером российского фонда является подразделение Hualan Biological Engineering Inc. - одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае. Объем вакцины, которая будет произведена в Поднебесной, позволит обеспечить вакцинацию свыше 50 миллионов человек.

В сообщении говорится, что РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства российской вакцины. В частности, глава российского фонда Кирилл Дмитриев заявил: "Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin Inc. позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата "Спутник V". Китай является одним из главных партнеров по производству российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира для защиты здоровья людей и доказала свою высокую эффективность и безопасность".

В апреле РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз "Спутник V" в год. В конце марта РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., объявили о соглашении по производству более 60 миллионов доз "Спутника V". Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

Напоминаем, что вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.