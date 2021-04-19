Китай произведет еще 100 миллионов доз "Спутника V"

Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов приехал в МИД 13:31
Родителям дошкольников предложили полностью оплачивать больничные 13:28
Моуринью уволен из "Тоттенхэма" из-за несогласия с участием в Суперлиге 13:25
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Луизиане 13:24
В Мурманской области рухнули трибуны передвижного цирка 13:14
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники 13:08
Правительство расширит программу поддержки воздушных перевозок 13:02
СМИ: В Минфине уверены, что роста цен на бензин не будет из-за акцизов 12:58
В центрах занятости появятся карьерные консультанты 12:55
Правительство выделит еще 93 млрд рублей на развитие автомобильных дорог 12:54
Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы" 12:49
Чернышенко и Догузова вошли в состав совета директоров "Туризм.РФ" 12:46
Полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 миллиона россиян 12:39
Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании экстремистскими "Штабов Навального", "ФБК" И "ФЗБГ" 12:38
Опрос: Менее трети предпринимателей участвуют в госзакупках 12:00
Мультфильм обвинили в отсутствии собак-негров, собак-инвалидов и геев 11:53
В России формируются сибирский и северо-западный штаммы COVID-19 11:30
Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется 11:30
Уралец "минировал" храмы и вокзалы из мести охранникам 11:24
Оперштаб: Еще 1089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:23
Боевую космическую станцию "Алмаз" показали на видео 11:18
Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский 10:59
Видео: Солист "Иванушек" в образе носорога покинул шоу "Маска" 10:49
Мошенник выманивал деньги под видом оказания интим-услуг 10:47
Коллекторов наказали за угрозы лишить сибирячку родительских прав 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
19.04.2021 12:08
Рубрика: В мире

Китай произведет еще 100 миллионов доз "Спутника V"

Текст: Александр Проценко
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о достигнутой договоренности с китайским партнером Hualan Biological Bacterin Inc. по производству в КНР еще более 100 миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщило РИА "Новости".

Китайским партнером российского фонда является подразделение Hualan Biological Engineering Inc. - одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае. Объем вакцины, которая будет произведена в Поднебесной, позволит обеспечить вакцинацию свыше 50 миллионов человек.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

В сообщении говорится, что РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства российской вакцины. В частности, глава российского фонда Кирилл Дмитриев заявил: "Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin Inc. позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата "Спутник V". Китай является одним из главных партнеров по производству российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира для защиты здоровья людей и доказала свою высокую эффективность и безопасность".

В апреле РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз "Спутник V" в год. В конце марта РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., объявили о соглашении по производству более 60 миллионов доз "Спутника V". Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

Напоминаем, что вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

В мире Восточная Азия Китай Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Мишустин утвердил план развития Арктики
МВД РФ призывает россиян не участвовать в несогласованных акциях
Правительство выделит еще 93 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
За сутки в России подтверждено 8589 случаев COVID-19 в 83 регионах
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Восточной Пруссии
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана