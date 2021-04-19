Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион

Крупнейший в истории российской огранки бриллиант представят на аукционе Christie's, который пройдет 12 мая в Женеве. Кристалл весом 100,94 карата обладает высочайшими характеристиками цвета и чистоты (идеально бесцветный и без внутренних включений).

Бриллиант назвали "The Spectacle". Он огранен из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году в Якутии на трубке "Зарница". Алмаз стал одним из самых крупных камней, добытых компанией "Алроса" в 21 веке. На изготовление бриллианта ушло более полутора лет.

В ноябре компания продала на аукционе Sotheby's другой редкий кристалл - "Призрак Розы" за 26,6 млн долларов. Это был самый крупный розовый бриллиант в истории России - 14,83 карата.