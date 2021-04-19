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19.04.2021 22:22
Рубрика: В мире

"Баранка" подвела

Два пассажира погибли в ДТП с Tesla, за рулем которой не было водителя. Кто виноват?
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
В американском штате Техас два человека погибли в аварии с электромобилем Tesla, которым предположительно управлял автопилот. ДТП произошло к северу от Хьюстона в темное время суток. Двигавшийся на высокой скорости автомобиль не вписался в поворот, вылетел с шоссе и, оставив росчерк шин на газоне, на полном ходу врезался в дерево. От мощнейшего удара машина загорелась. По данным местного телеканала KHOU-TV, прибывшие на место ДТП спасатели почти четыре часа тушили автомобиль, от которого после пожара остались только оплавленные днище да боковые стойки.
Загоревшуюся от удара на высокой скорости машину, за рулем которой никого не было, тушили 4 часа. Фото: Reuters Загоревшуюся от удара на высокой скорости машину, за рулем которой никого не было, тушили 4 часа. Фото: Reuters
Загоревшуюся от удара на высокой скорости машину, за рулем которой никого не было, тушили 4 часа. Фото: Reuters

Полицейские обнаружили в машине тела двух человек, причем один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а второй - на заднем. Пока следствие выясняет, был ли включен режим автопилота, но, как рассказал журналистам окружной констебль Марк Херман, за рулем автомобиля в момент крушения никого не было. Предположительно владелец автомобиля, сидевший за рулем, перевел машину в автономный режим и перебрался на заднее сиденье, после чего и произошло ДТП.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Илон Маск хотел передать Tesla главе Volkswagen

Встает резонный вопрос: кто виноват? На самом деле, на нынешнем этапе эволюции эти машины самоуправляемыми называть рано, как и переводить ответственность с водителя на технику или разработчиков программного обеспечения. Регуляторами в США используется шкала, по которой автономность машин оценивается от 0 (все задачи решает водитель-оператор) до 5 (автомобиль способен самостоятельно передвигаться в любых условиях). Все эксплуатируемые на дорогах США автомобили с беспилотными функциями имеют степень автономности не выше второй. Такая машина может самостоятельно регулировать скорость и управлять рулем, но водитель обязан сидеть за рулем, контролировать обстановку и быть в полной готовности вмешаться, если что-то пойдет не так. Об этом его предупреждает система в момент ее включения.

Как сами технологии, так и законы о том, как будет переходить ответственность с водителей или владельцев на саму технику, когда она станет по-настоящему автономной, находятся на стадии зародыша. Пока, если машина в режиме автопилота стала виновником ДТП, логически получается, что виноват не проконтролировавший ее водитель. В этом направлении, например, идет суд по резонансному делу оператора беспилотного такси Uber Рафаэлы Васкес. Ее машина в 2018 году в штате Аризона в автономном режиме насмерть сбила человека. Uber также выплатил компенсацию семье погибшей, но уголовного дела в отношении компании не возбуждалось. А вот Васкес, которая в момент ДТП смотрела в телефон, а не на дорогу, обвинили в непредумышленном убийстве. Суд над ней пока идет, поэтому прецедент еще не создан.

В самой Tesla инцидент комментировать пока не стали. Разработчики машин-автопилотов в свою защиту говорят, что в США более 90 процентов ДТП происходят из-за человеческого фактора, а с их системами риски гораздо ниже. Недавно основатель Tesla Илон Маск рассказал о результатах исследования, согласно которому автомобили компании с включенным автопилотом в первом квартале 2021 года попадали в ДТП примерно в 10 раз реже, чем обычные машины.

В мире США РГ-Видео

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