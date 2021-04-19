Полицейские обнаружили в машине тела двух человек, причем один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а второй - на заднем. Пока следствие выясняет, был ли включен режим автопилота, но, как рассказал журналистам окружной констебль Марк Херман, за рулем автомобиля в момент крушения никого не было. Предположительно владелец автомобиля, сидевший за рулем, перевел машину в автономный режим и перебрался на заднее сиденье, после чего и произошло ДТП.

Встает резонный вопрос: кто виноват? На самом деле, на нынешнем этапе эволюции эти машины самоуправляемыми называть рано, как и переводить ответственность с водителя на технику или разработчиков программного обеспечения. Регуляторами в США используется шкала, по которой автономность машин оценивается от 0 (все задачи решает водитель-оператор) до 5 (автомобиль способен самостоятельно передвигаться в любых условиях). Все эксплуатируемые на дорогах США автомобили с беспилотными функциями имеют степень автономности не выше второй. Такая машина может самостоятельно регулировать скорость и управлять рулем, но водитель обязан сидеть за рулем, контролировать обстановку и быть в полной готовности вмешаться, если что-то пойдет не так. Об этом его предупреждает система в момент ее включения.

Как сами технологии, так и законы о том, как будет переходить ответственность с водителей или владельцев на саму технику, когда она станет по-настоящему автономной, находятся на стадии зародыша. Пока, если машина в режиме автопилота стала виновником ДТП, логически получается, что виноват не проконтролировавший ее водитель. В этом направлении, например, идет суд по резонансному делу оператора беспилотного такси Uber Рафаэлы Васкес. Ее машина в 2018 году в штате Аризона в автономном режиме насмерть сбила человека. Uber также выплатил компенсацию семье погибшей, но уголовного дела в отношении компании не возбуждалось. А вот Васкес, которая в момент ДТП смотрела в телефон, а не на дорогу, обвинили в непредумышленном убийстве. Суд над ней пока идет, поэтому прецедент еще не создан.

В самой Tesla инцидент комментировать пока не стали. Разработчики машин-автопилотов в свою защиту говорят, что в США более 90 процентов ДТП происходят из-за человеческого фактора, а с их системами риски гораздо ниже. Недавно основатель Tesla Илон Маск рассказал о результатах исследования, согласно которому автомобили компании с включенным автопилотом в первом квартале 2021 года попадали в ДТП примерно в 10 раз реже, чем обычные машины.