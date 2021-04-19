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19.04.2021 11:05
Рубрика: Легковые авто

Tesla без водителя врезалась в дерево: погибли два человека

Текст: Валерий Карташов

В штате Техас (США) двое мужчин погибли в результате аварии на электрокаре Tesla Model Y. Автомобиль двигался в режиме автопилота.

Фото: скриншот с www.twitter.com
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Ка сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис, один человек сидел на переднем пассажирском кресле электромобиля, другой находился на заднем.

"Предварительное расследование ещё не завершено, но оно установило, что за рулём машины никого не было. Мы уверены в этом на 99,9%", - заявил окружной констебль Марк Херман.

Авария произошла в минувшую субботу к северу от Хьюстона. Электрокар на высокой скорости врезался в дерево и загорелся. По данным органов правопорядка, спасателям потребовалось около четырёх часов и примерно 120 000 литров воды, чтобы потушить пожар.

Помимо этого, ещё не установлено, сработали ли при ДТП подушки безопасности и была ли включена система помощи в момент аварии.

В американской компании Tesla данное происшествие пока не прокомментировали. Отметим, что автопроизводитель советует владельцам электромобилей Tesla с автопилотом обращать внимание на дорожную обстановку и быть готовым взять управление транспортным средством под свой контроль.

#Tesla