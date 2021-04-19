В Польше обсудили конкурсную картину фестваля "Дубль дв@"

Начиная с 2017 года, фестиваль "Дубль дв@" в Польше проходит на постоянной основе: проводилось много встреч, лекций, приезжали режиссеры, обсуждались фильмы. В 2020 году все мероприятия прошли в онлайн-режиме. Была надежда, что в 2021 году все вернется "как было" - а было очень даже хорошо. Однако в апреле 2021 года в Польше ввели почти идентичный локдаун, с которым поляки провели апрель 2020 года, и снова встречи в рамках любимого фестиваля прошли только онлайн.

Просматривая программу конкурсных фильмов, польские участники фестиваля обратили внимание на фильм "Гроза" режиссера Григория Константинопольского. Он уже был показан в декабре 2020 года в рамках кинофестиваля "Спутник над Польшей", и жюри отметило картину дипломом. Кинокартина произвела сильное впечатление, и появление в конкурсной программе онлайн-фестиваля "Дубль дв@" не осталось незамеченным и провоцировало интересную дискуссию. Ее прямая трансляция прошла на польской странице фестиваля и доступна для просмотра пока на польском языке, однако скоро в YouTube можно будет увидеть ее запись с русскими субтитрами. В дискуссии приняли участие д-р Михал Олешчик, д-р хаб. Хероним Граля и д-р Лукаш Ясина.

Александр Островский был до войны популярен в Польше, часто можно было видеть его произведения на польской сцене, однако позже его популярность в этой стране угасла, в отличие от Достоевского, Чехова или Гоголя. Фестиваль стал поводом поговорить о великом драматурге. Участники дискуссии перемещались по следам Островского по необъятным просторам Российской империи, а также познакомили зрителей с точкой зрения на его творчество польских писателей. Рассказали, какое место занимают в творчестве писателя символы, и как их использование помогает понять российскую культуру и культурные и исторические связи. Ненавязчиво познакомили с жизнью писателя и рассказали, как личные обстоятельства отразились на его творчестве. Фильм "Гроза" разобрали на кадры, проанализировали, кто повлиял на становление Григория Константинопольского как режиссера и сценариста. Несомненно, ценным в этой дискуссии оказались показанные связи с другими российскими и советскими кинокартинами, а также объяснения польским зрителям, что еще можно и нужно посмотреть, чтобы увидеть настоящую Россию, и, что самое главное, - понять ее.

Участники дискуссии: д-р Михал Олешчик - кинокритик, консультант по сценариям и переводчик; преподаватель факультета "Artes Liberales" Варшавского университета и Варшавской киношколы; многократный эксперт Польского института кино, в 2013-2016 годах художественный руководитель фестиваля польского кино в Гдыне. Д-р Олешчик сотрудничает с RogerEbert.com, "Cineaste" и Filmweb, а также ведет подкаст о кино "SpoilerMaster".

Д-р Лукаш Ясина - историк, киновед и журналист; сотрудник Польского института международных отношений. Эксперт в области политики памяти. Бывший руководитель Восточного отдела "Культуры либеральной" и отдела международного сотрудничества Польского исторического музея, член группы наставников Института Адама Мицкевича.

Д-р хаб. Хероним Граля - историк и дипломат, преподаватель факультета "Artes Liberales" Варшавского университета, многолетний директор Польских институтов в Санкт-Петербурге (2000-2005) и Москве (2005-2009), исследователь истории Восточной Европы. Член комиссии польско-российских историков (с 1996 г.), почетный профессор МАЭП (Москва).