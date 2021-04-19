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19.04.2021 20:01
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити", "Реал" и "Челси" в пятницу могут быть исключены из ЛЧ

Текст: Максим Домчев

Три полуфиналиста нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов - английские "Манчестер Сити" и "Челси", а также мадридский "Реал" - могут быть исключены.

Фото: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP
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Как заявил заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер, решение об исключении этих клубов может быть принято уже в пятницу, когда состоится внеочередное заседание исполкома организации.

Причиной такого шага со стороны УЕФА стало участие этих клубов в создании европейской Суперлиги, в которую пока входят 12 клубов и которым грозят санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

"Клубы должны покинуть турнир. Ожидаю, что это произойдет уже в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов", - цитирует слова Меллера Reuters.

Любопытно, что в случае исключения трех полуфиналистов единственным участником турнира останется французский "ПСЖ", который воздержался от присоединения к новой лиге. Что в таком случае следует делать УЕФА - большой вопрос.

Первые полуфиналы Лиги чемпионов должны быть сыграны 27 и 28 апреля. "Реал" встречается с "Челси", а "Манчестер Сити" - с "ПСЖ".

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