Суперлига: кто участвует, какой формат и ответы на другие вопросы

Почему это революция в европейском футболе?

До сих пор спортивный принцип был ключевым в функционировании пирамиды европейского клубного футбола. Лучшие команды в иерархии национальных лиг получали право представлять свои страны в еврокубках, Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Суперлига, которая в перспективе может заменить Лигу чемпионов, предполагает кардинально другой подход. Основная часть ее участников будет выступать в соревновании постоянно на основе перманентных лицензий. Предполагается, что лишь небольшая квота будет отведена для команд, пробившихся в лигу по спортивному принципу.

Решение о создании Суперлиги было принято без согласования с УЕФА и ФИФА, а также с Ассоциацией европейских клубов, которую клубы-основатели нового турнира уже покинули.

Почему сейчас?

В пресс-релизе Суперлиги сообщается, что к решительным шагам организаторов подтолкнула пандемия. "Образование Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели", - говорится в заявлении.

Но, пожалуй, главная причина в том, что гранды просто устали делиться доходами с более бедными клубами. В эти дни УЕФА согласовывал с Ассоциацией европейских клубов новый формат Лиги чемпионов и не мог достичь компромисса как раз по финансовым вопросам.

"В последние месяцы в футбольных верхах активно обсуждались будущие форматы европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что предложенные решения, не соответствуют ключевым запросам, среди которых необходимость проведения матчей самого высокого уровня и дополнительные финансовые ресурсы для всей футбольной пирамиды".

Кто участвует в проекте?

Идея закрытой лиги в европейском футболе впервые появилась больше 20 лет назад. Главными идеологами Суперлиги в ее нынешнем виде стали президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Они убедили присоединиться к проекту еще десять европейских топ-команд.

Таким образом, костяк Суперлиги сформировали 12 клубов-основателей. Шесть английских - "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм"; два испанских - "Барселона", "Реал", "Атлетико", три итальянских - "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Флорентино Перес возглавит новую организацию. Его заместителями помимо Аньелли станут Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"), Джон Генри ("Ливерпуль"), Стэн Кронке ("Арсенал").

Есть ли отказавшиеся?

Против Суперлиги высказались два ведущих клуба Германии мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Кроме того, новый турнир не поддержал финалист прошлогодней Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен".

Немецкие клубы не захотели отказываться от выстроенной структуры европейского футбола. А президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелайфи, во-первых, входит в совет директоров УЕФА, выступающего категорически против Суперлиги, во-вторых, он возглавляет катарскую медиакомпанию beIN Media Group, уже отдавшую огромные деньги за право показывать Лигу чемпионов, которую намерена подменить Суперлига.

Кстати, сообщалось, что из российских клубов предложение на вступление в Суперлигу получил "Зенит", но питерский клуб проигнорировал приглашение, поскольку его генеральный спонсор финансирует также УЕФА и Лигу чемпионов.

Каким будет формат турнира?

Планируется, что в Суперлиге будут выступать 20 клубов. 15 команд получат постоянные лицензии, еще пять будут отбираться на основе результатов в предыдущем сезоне. Все команды будут разбиты на две группы по десять. В группе каждая команда сыграет с остальными по два раза. Таким образом, все клубы Суперлиги проведут в турнире минимум по 18 матчей. Игры будут проходить в середине недели (чтобы сохранить целостность национальных турниров).

По три лучших команды из групп пробьются в четвертьфинал напрямую. Обладатели еще двух путевок будут определяться в стыках между четвертой и пятой командами в каждой группе. Четвертьфиналы и полуфиналы будут двухраундовыми, финал состоится на нейтральном поле.

Откуда деньги

Участие в новом проекте уже подтвердил американский финансовый холдинг JP Morgan Chase. По неофициальной информации, он планирует вложить в Суперлигу 4,6 миллиарда евро, большую часть из которых в разных пропорциях получат клубы на развитие. Организаторы планируют, что новая лига ежегодно сможет приносить доход в районе 10 миллиардов евро.

Что дальше?

Кажется, что пока за Суперлигу выступают только 12 ее клубов-учредителей. Против уже высказались УЕФА, ФИФА, ведущие европейские национальные лиги, и даже болельщики клубов-бунтарей. По неофициальной информации, УЕФА прямо сейчас рассматривает возможность приостановки еврокубковых турниров. Кроме того, 12 клубам, вошедшим в новый турнир, грозит запрет на участие в национальных и европейских соревнованиях. Футболисты из этих команд возможно не будут допущены к участию в чемпионате Европы.

Суперлига, в свою очередь, отправила УЕФА и ФИФА письмо, в котором пригрозила судебными разбирательствами, "чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством".