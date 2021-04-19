Топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги

Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. В их числе шесть английских, три испанских и три итальянских клуба, сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз организации.

В число клубов-основателей нового турнира вошли: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

"Матчи Суперлиги будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. Еще три клуба присоединятся к числу создателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки", - приводит заявление организации ТАСС.

Суперлигу возглавил президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами турнира стали Андреа Аньелли из "Ювентуса" и Джоэл Глейзер из "Манчестер Юнайтед". Также сообщается, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций осудило проект Суперлиги и пригрозило его клубам-участникам дисквалификацией из национальных чемпионатов и еврокубков под эгидой организации.

Ранее было опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Напомним, что за выход в финал "Реал" поборется с "Челси", а "Пари Сен-Жермен" с "Манчестер Сити". Первая игра мадридского и лондонского клубов состоится в столице Испании 27 апреля, ответная - пятого мая.