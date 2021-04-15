Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Первая игра мадридского и лондонского клубов состоится в столице Испании 27 апреля, ответная - в 5 мая. "ПСЖ" встретится дома с "горожанами" 28 апреля, а второй поединок запланирован на 4 мая.

Напомним, что в четвертьфинале "Реал" выбил "Ливерпуль" (3:1 по сумме двух встреч), "ПСЖ" оказался сильнее "Баварии" (3:3 по сумме двух матчей, но парижане прошли дальше за счет большего количества голов на выезде), "Манчестер Сити" дважды переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1, а "Челси" одолел "Порту" (2:1).