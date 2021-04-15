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15.04.2021 14:49
Рубрика: Спорт

Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Стали известны точные даты проведения полуфинальных встреч Лиги чемпионов. Напомним, что за выход в финал "Реал" поборется с "Челси", а "Пари Сен-Жермен" с "Манчестер Сити".
Фото: Paul ELLIS / AFP Фото: Paul ELLIS / AFP
Фото: Paul ELLIS / AFP
Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах

Первая игра мадридского и лондонского клубов состоится в столице Испании 27 апреля, ответная - в 5 мая. "ПСЖ" встретится дома с "горожанами" 28 апреля, а второй поединок запланирован на 4 мая.

Напомним, что в четвертьфинале "Реал" выбил "Ливерпуль" (3:1 по сумме двух встреч), "ПСЖ" оказался сильнее "Баварии" (3:3 по сумме двух матчей, но парижане прошли дальше за счет большего количества голов на выезде), "Манчестер Сити" дважды переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1, а "Челси" одолел "Порту" (2:1).

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