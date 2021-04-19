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Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании экстремистскими "Штабов Навального", "ФБК" И "ФЗБГ"

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом), Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" (признан в РФ НКО-иноагентом), общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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По ее словам, на данный момент еще не решен процессуальный вопрос о принятии иска к производству и, соответственно, назначении заседаний. Как отметила официальный представитель суда, об этом будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в прокуратуре Москвы, по поручению Генпрокуратуры столичное надзорное ведомство провело проверку некоммерческих организаций "ФБК", "ФЗПГ" и "Штабы Навального". По результатам проверки было принято решение подать в суд иск о признании этих организаций экстремистскими в связи "с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности".

Как пояснили в прокуратуре, эти организации под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Как считают в надзорном ведомстве, их фактическая цель - создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

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