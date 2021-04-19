Моуринью уволен из "Тоттенхэма" из-за несогласия с участием в Суперлиге

Португальский тренер Жозе Моуринью уволен из "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Покинут свои посты и члены тренерского штаба.

Официальной причиной такого решения стала неудачная игра клуба - в последних пяти матчах команда одержала всего одну победу и пока не попадает в еврокубки.

Однако журналист The Athletic Дэвид Орнштейн ранее сообщил, что португалец отказался проводить тренировку после того, как клуб присоединился к европейской Суперлиге.