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19.04.2021 07:10
Рубрика: Спорт

Еще три клуба, включая "Баварию", пополнят европейскую Суперлигу

Текст: Максим Домчев
Число участников европейской футбольной Суперлиги в скором времени увеличится еще на три клуба.

В ночь на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Ее основателями выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус".

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В ближайшее время состав участников увеличится еще на три клуба. Как сообщил в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, членами Суперлиги в ближайшее время станут мюнхенская "Бавария", "Лейпциг" и "Порту".

Всего в Суперлигу, по планам создателей, должны войти 20 клубов. В ФИФА и УЕФА уже отреагировали на этот проект, пообещав отстранить клубы от всех турниров, а игрокам запретить выступать за национальные сборные.

Создатели Суперлиги недовольны реформами Лиги чемпионов и рассчитывают на значительное увеличение доходов от нового турнира.

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