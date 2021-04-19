Мультфильм обвинили в отсутствии собак-негров, собак-инвалидов и геев

Беда пришла к топовому австралийскому мультсериалу "Блуи" (Bluey), который жестко раскритиковали за отсутствие в нем персонажей с инвалидностью, квир-персонажей, персонажей, живущих за чертой бедности, а также гендерно диверсифицированных или цветных героев и родителей-одиночек. То есть - как абсолютно несоответствущий постулируемым ныне на Западе ценностям.

И всё бы, возможно, ничего - мы к этому начали привыкать. Но есть одно "но": все герои "Блуи" - собаки.

Перечисленные обвинения предъявила анимационному шоу журналистка Беверли Ван в своей гигантской колонке для ABC Everyday. Где сначала превознесла некоторые его эпизоды до небес, а далее многословно посетовала, что авторы детского мультсериала демонстративно проигнорировали расовое и гендерное многообразие австралийского штата Квинсленд, где разворачивается действие "Блуи". Да и вообще ситуация на экранах в частности и масскультуре вообще продолжает оставаться тревожащей, так как там по-прежнему преобладают белые лица.

here's the Bluey article everyone should actually be mad at https://t.co/v0bMXOJyQB — Chris Currie (@furioushorses) April 15, 2021

Реплики колумнистки, разумеется, тут же вызвали в национальной прессе яростные споры, при этом одни начали расхваливать Ван за смелость и своевременность ее спича, тогда как другие хохотали.

Впрочем, шоу тут же припомнили - да, есть грешки: ранее программу умудрились заклеймить за расизм и абьюз, в результате чего вещатель был вынужден удалить два эпизода шоу.

Сериал - совместное британо-австралийское производство. Главная героиня его - Блуи, шестилетняя щенок пастушьей собаки, проживающая с родителями и младшей сестрой, непрестанно предаваясь задорным забавам. Премьера сериала состоялась в 2018-м, российская - в январе 2020-го. Программа предназначена для самой юной аудитории и имеет крайне высокую оценку (9,7 на IMDb).

Ранее сообщалось, что персонажа Идриса Эльбы в сериале "Лютер" назвали недостаточно негром, так как у него нет чернокожих друзей и он не есть на экране блюда карибской кухни.