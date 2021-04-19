Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.04.2021,  
11:23
Текст:  Майя Бирюкова

Перспективную танковую пушку представили во Франции

Фото: Nexter_Group / https://www.nexter-group.fr Фото: Nexter_Group / https://www.nexter-group.fr
Фото: Nexter_Group / https://www.nexter-group.fr

Новую концепцию перспективной танковой пушки представила французская компания Nexter. Она отличается увеличенным калибром и предназначена для танка, создаваемого по совместной франко-германской программе.

Разрабатываемое оружие должно обеспечить тактическое превосходство вооруженных сил не только в ближайшем будущем (2035 год), но и в течение нескольких десятилетий, говорится на сайте разработчика. Пушка получила название ASCALON.

Как полагает bmpd, пушка будет иметь калибр 140 мм: Nexter упоминает эту цифру в своем официальном сообщении несколько раз, говоря об опыте разработок в конце прошлого десятилетия.

Кроме увеличенного калибра и повышенной огневой мощи новая пушка будет отличаться возможностью применения управляемых боеприпасов, в том числе - загоризонтной дальности. Упоминается использование компактных телескопических боеприпасов с максимальной длиной 1300 мм.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Российские БМД-4М и БТР-МДМ начали продвигать на мировом рынке

Уровень энергии выстрела заявлен в 10 мегаджоулей для подкалиберных боеприпасов с перспективой развития до 13 мегаджоулей. В пушке планируется использовать инновационный дульный тормоз, который даст возможность снизить взрывной эффект выстрела в отношении собственной пехоты и окружающих объектов. Поэтому ASCALON подойдет, в том числе, для ведения боя в городских районах.Разработчики отмечают также возможность интеграции со многими платформами массой до 50 тонн.

ASCALON имеет все шансы стать стандартным вооружением перспективных танков и обеспечить технологическое и тактическое превосходство наземных систем на ближайшие десятилетия, уверен разработчик.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Airwolfhound/Wikimedia.org0
Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года 18.04.2021
В России создан неуязвимый для РЭБ квадрокоптер-разведчик 17.04.2021
Легкую реактивную систему залпового огня разрабатывают в России 15.04.2021
Франция
Фото: Ростех
Применение российского дрона-камикадзе показали на видео 17.04.2021
Французской подлодке пересадят нос 13.04.2021
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 19.02.2021
пушки
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии 17.04.2021
Огонь в любом направлении: The Drive впечатлила советская авиапушка 13.04.2021
Советские пушки пользуются спросом: знаменитые М-46 по-прежнему в цене 09.04.2021