Первой "электричкой" Genesis стал не кроссовер, а седан G80

На автосалоне в Шанхае премиум-суббренд Hyundai представил первую электрифицированную модель - Electrified G80 (далее - G80 EV). Уже в базовой версии седан имеет систему полного привода.

Внешне Genesis G80e не сильно отличается от собрата с ДВС: вместо решётки радиатора установлена глухая панель с узором из ромбов, изменён дизайн бампера, в котором оставили только два небольших воздухозаборника по бокам, а изменения сзади сводятся к отсутствию патрубков выхлопной системы. Салон, если не считать другой цветовой отделки и изменения графики приборной панели, у электрифицированной модели остался таким же, как у обычного Genesis G80.

Обозначенная система полного привода является интеллектуальной, то есть в зависимости от условий вождения электромотор, приводящий в движение передние колёса, может отключаться для повышения эффективности использования энергии в аккумуляторе. Суммарная мощность составляет 365 л.с., крутящий момент - 700 Нм. По данным компании, до 100 км/ч Genesis G80 EV может разгоняться за 4.9 секунды.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Ёмкость аккумулятора не указывается, а заявленный запас хода на одной зарядке превышает 500 км, но это если считать по стандартам NEDC. Более реальный показатель пробега - на 70 км меньше.

Автомобиль поддерживает зарядку от 400 до 800 Вольт. В компании привели пример: у терминала мощностью 350 кВт за 22 минуты можно пополнить ёмкость батареи с 10 до 80%. Для повышения эффективности седан оснащён крышей с панелями, преобразующими солнечную энергию в электрическую.

Вместе с Electrified G80 на автосалоне в Шанхае также дебютировал концептуальный грант-туризмо Genesis X.

Фото: Пресс-служба Genesis.