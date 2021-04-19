Песков ответил на вопросы про иск прокуратуры против ФБК

Прокуратура борется с экстремизмом, заявил, отвечая на вопросы журналистов про иск об отнесении ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) к числу экстремистских организаций, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Генпрокуратура выполняет свои функции​​​. Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции", - пояснил Песков.

На вопрос, могут ли приравнять к экстремистам тех, кто приобрел ранее символику ФБК или делал репосты в соцсетях, Песков пояснил: "Это будет зависеть от принятых решений. В случае если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять".