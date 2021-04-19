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19.04.2021 05:50
Рубрика: В мире

Подозреваемый в убийстве трех человек в Остине раньше был детективом

Текст: Максим Макарычев
Силовики в техасском Остине ищут подозреваемого в массовом расстреле. Уже установлено, что огонь по людям открыл бывший детектив, 41-летний афроамериканец Стивен Бродерик.

Трагедия разыгралась 18 апреля. Примерно в полдень в полицию поступила информация о выстрелах в жилом комплексе рядом с торговым центром Alboretum. От пулевых ранений скончались трое - двое мужчина и одна девушка.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Местных жителей попросили не покидать квартиры, пока злоумышленник на свободе. "Мы опасаемся, что он может взять заложника", - сказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Джозеф Чакон. По его словам, Бродерик может "где-то прятаться". В правоохранительных органах рассказали, что Бродерик знал своих жертв. Но мотив преступления - пока неясен.

В прошлом году Бродерику было предъявлено обвинение в изнасиловании 16-летней девушки. Мужчина напал на нее третьего июня в доме в Элджине, сообщает Austin American-Statements. Обвиняемого задержали на 16 дней, а потом выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Жена Бродерика сразу же подала на развод.

В Соединенных Штатах гораздо выше уровень применения огнестрельного оружия, чем в большинстве других стран мира. В 2020 году в результате применения огнестрельного оружия в Америке погибло 19 394 человека. Кроме того, в прошлом году в США был зафиксирован рекордный за последние десятилетия рост продаж оружия.

В мире США Массовые убийства в США

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