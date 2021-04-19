Подозреваемый в убийстве трех человек в Остине раньше был детективом

Трагедия разыгралась 18 апреля. Примерно в полдень в полицию поступила информация о выстрелах в жилом комплексе рядом с торговым центром Alboretum. От пулевых ранений скончались трое - двое мужчина и одна девушка.

Местных жителей попросили не покидать квартиры, пока злоумышленник на свободе. "Мы опасаемся, что он может взять заложника", - сказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Джозеф Чакон. По его словам, Бродерик может "где-то прятаться". В правоохранительных органах рассказали, что Бродерик знал своих жертв. Но мотив преступления - пока неясен.

Austin Police Chief Chacon provided an on scene brief today, regarding the incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Please see attached photo of the suspect, Stephen Broderick, 41 years of age, black male who is 5 feet and 7 inches tall. https://t.co/HQu5bOwhlc pic.twitter.com/EVDU64Rph2 — Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021

В прошлом году Бродерику было предъявлено обвинение в изнасиловании 16-летней девушки. Мужчина напал на нее третьего июня в доме в Элджине, сообщает Austin American-Statements. Обвиняемого задержали на 16 дней, а потом выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Жена Бродерика сразу же подала на развод.

В Соединенных Штатах гораздо выше уровень применения огнестрельного оружия, чем в большинстве других стран мира. В 2020 году в результате применения огнестрельного оружия в Америке погибло 19 394 человека. Кроме того, в прошлом году в США был зафиксирован рекордный за последние десятилетия рост продаж оружия.