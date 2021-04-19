Полиция задержала подозреваемого в массовом расстреле в Техасе

В техасском Остине в понедельник полиция задержала подозреваемого в массовом расстреле, бывшего сотрудника офиса шерифа, 41-летнего афроамериканца Стивена Бродерика. Он был арестован около 7 утра по восточному времени, по словам начальника полиции города Мэнор Райана Фиппса.

Подозреваемый шел по обочине одного из шоссе на окраине города. Двое позвонивших в полицию граждан сообщили о подозрительном человеке, который соответствовал описанию Бродерика. Полицейские немедленно выехали на место. "Он полностью подчинился офицерам и был взят под стражу, и у него на поясе был обнаружен пистолет", - сообщил Фиппс CNN. Бродерик был доставлен в тюрьму округа Трэвис. Окружной прокурор Хосе Гарса заявил: он хочет, чтобы Бродерика держали под стражей без залога. По его словам закон Техаса разрешает его задержание без залога, поскольку ранее подозреваемый был освобожден под залог по другим обвинениям.

Напомним, что в воскресенье в Остине были застрелены три человека. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Инцидент начался незадолго до полудня по местному времени, когда поступили сообщения о выстрелах в жилом комплексе рядом с торговым центром Alboretum. Район включает этот торговый центр с несколькими магазинами, а также большие жилые комплексы, расположенные недалеко от холмов, покрытых лесом. От рук преступника погибли две латиноамериканские женщины и мужчина-афроамериканец, все они знали Бродерика.

В прошлом году Бродерику, бывшему детективу офиса шерифа округа Трэвис, было предъявлено обвинение в изнасиловании 16-летней девушки. Маршалы США арестовали Бродерика 6 июня, через три дня после того, как подросток обвинила его в нападении на нее в доме в Элджине, штат Техас. Бродерик провел 16 дней в тюрьме, но был выпущен под залог в размере 50 000 долларов и отправлен в административный отпуск. Его жена сразу же подала на развод. За год до преступления Бродерик получил повышение от Ассоциации правоохранительных органов округа Трэвис.