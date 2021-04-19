Новости

Счетная палата проверила проекты "РусГидро" на Дальнем Востоке 00:01
МЧС распространило видео с пожара жилого дома в Нижегородской области 19.04.2021
Более двухсот боевиков уничтожены в Сирии авиаударом ВКС РФ 19.04.2021
Переговоры политсоветников "нормандского формата" закончились безрезультатно 19.04.2021
Игроки "Лидса" вышли против "Ливерпуля" в футболках с логотипом Лиги чемпионов 19.04.2021
Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Нижегородской области 19.04.2021
ООН: Глобальный климатический кризис усилился в 2020 году 19.04.2021
Полиция задержала подозреваемого в массовом расстреле в Техасе 19.04.2021
Развитие наемного жилья предложено сделать частью нацпроекта 19.04.2021
Движение по ЦКАД и М-1 ограничат 23 и 24 апреля 19.04.2021
В МИД РФ напомнили пражским властям о недвижимости Чехии в Москве 19.04.2021
Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию 19.04.2021
Третью фазу испытаний вакцины "КовиВак" начнут в мае 19.04.2021
Операторов обяжут 3 года хранить данные о передаче информации через интернет 19.04.2021
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы 19.04.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих 19.04.2021
"Манчестер Сити", "Реал" и "Челси" в пятницу могут быть исключены из ЛЧ 19.04.2021
Путин поздравил российских фигуристов с победой на Кубке мира в Осаке 19.04.2021
Бывший главный тренер "Спартака" Каррера уволен из "Бари" 19.04.2021
В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19.04.2021
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19.04.2021
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19.04.2021
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19.04.2021
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 19.04.2021
ФАС возбудила дело против Google 19.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
19.04.2021 22:47
Рубрика: В мире

Полиция задержала подозреваемого в массовом расстреле в Техасе

Текст: Максим Макарычев

В техасском Остине в понедельник полиция задержала подозреваемого в массовом расстреле, бывшего сотрудника офиса шерифа, 41-летнего афроамериканца Стивена Бродерика. Он был арестован около 7 утра по восточному времени, по словам начальника полиции города Мэнор Райана Фиппса.

Фото: AP Photo/Jim Vertuno
Подозреваемый в убийстве трех человек в Остине раньше был детективом

Подозреваемый шел по обочине одного из шоссе на окраине города. Двое позвонивших в полицию граждан сообщили о подозрительном человеке, который соответствовал описанию Бродерика. Полицейские немедленно выехали на место. "Он полностью подчинился офицерам и был взят под стражу, и у него на поясе был обнаружен пистолет", - сообщил Фиппс CNN. Бродерик был доставлен в тюрьму округа Трэвис. Окружной прокурор Хосе Гарса заявил: он хочет, чтобы Бродерика держали под стражей без залога. По его словам закон Техаса разрешает его задержание без залога, поскольку ранее подозреваемый был освобожден под залог по другим обвинениям.

Напомним, что в воскресенье в Остине были застрелены три человека. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Инцидент начался незадолго до полудня по местному времени, когда поступили сообщения о выстрелах в жилом комплексе рядом с торговым центром Alboretum. Район включает этот торговый центр с несколькими магазинами, а также большие жилые комплексы, расположенные недалеко от холмов, покрытых лесом. От рук преступника погибли две латиноамериканские женщины и мужчина-афроамериканец, все они знали Бродерика.

В прошлом году Бродерику, бывшему детективу офиса шерифа округа Трэвис, было предъявлено обвинение в изнасиловании 16-летней девушки. Маршалы США арестовали Бродерика 6 июня, через три дня после того, как подросток обвинила его в нападении на нее в доме в Элджине, штат Техас. Бродерик провел 16 дней в тюрьме, но был выпущен под залог в размере 50 000 долларов и отправлен в административный отпуск. Его жена сразу же подала на развод. За год до преступления Бродерик получил повышение от Ассоциации правоохранительных органов округа Трэвис.

В мире США Массовые убийства в США

Главное сегодня

Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы
Росавиация опубликовала памятки для находящихся в Турции и Танзании туристов
ФАС возбудила дело против Google
Юрий Борисов: Ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана