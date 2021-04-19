Полноприводный пикап "Иж-Охотник". Он такой один в мире

Журналист Иван Зенкевич в своём новом видео рассказал об уникальном прототипе "Иж" с заводским индексом -27171, он же "Охотник".

Данный автомобиль является предсерийным образцом конца 1990-х годов. Он находится в идеальном состоянии. Первый же серийный пикап "Охотник" появился только в 2003 году.

Модель, построенная на базе "Иж-2717", выпускалась по индивидуальным заказам на заводе "ИжАвто" до 2005 года. По некоторым данным, всего за это время было собрано 22 экземпляра "Иж-27171".

Если прототип получил стандартную кабину, то мелкосерийные варианты обладали удлинённой полуторной кабиной. За передними сиденьями располагалась лавка с подъёмной крышкой.

Главное - "Охотник" оснащается полным приводом с раздаточной коробкой. Машина предлагалась с бензиновыми двигателями ВАЗ объёмом 1,7 литра (79 л. с.) и 1,8 литра (82 л. с.).

Помимо этого, полноприводный пикап отличает грузовая платформа с откидными бортами, 15-дюймовые колёса, увеличенный до 220 мм дорожный просвет, расширители арок и пороги. Передняя подвеска - независимая, задняя - рессорная. Грузоподъёмность составляет 700 кг.

Фото: скриншот с youtube.com

Фото: скриншот с youtube.com