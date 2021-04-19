Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

В настоящее время ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Ранее она высказывала свою точку зрения о вероятности третьей волны COVID-19 в России. По словам Поповой, она России не грозит, если люди продолжат соблюдать необходимые меры предосторожности. При этом, по ее словам, разделять пандемию на волны неправильно, так как инфекция носит сезонный характер.

В понедельник, 19 апреля, в оперштабе сообщили о том, что за последние сутки выявлено 8589 случаев коронавируса в 83 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 6818 человек.