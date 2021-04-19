Посольство РФ в Киеве получило ноту о высылке дипломата

Посольство России на Украине получило ноту от украинского министерства иностранных дел о высылке из страны сотрудника посольства. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

Как уточняется, речь идет о старшем дипломате Евгении Черникове.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка при попытке получить информацию закрытого характера. В связи с этим в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило. МИД России объявил ему о решении выслать Сосонюка. Дипломат должен покинуть страну до 22 апреля.

В ответ МИД Украины заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в аналогичные сроки.