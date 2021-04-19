Поток автомобилей на платных трассах в апреле трассах вырос до 35%

Интенсивность движения на платных трассах в апреле 2021 выросла до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказали "РГ" в госкомпании "Автодор".

Аналитики сравнили первую неделю апреля в 2021 и 2019 гг. На головном участке трассы М-4 "Дон", идущей от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону до Краснодара и далее до Новороссийска, интенсивность движения выросла на 2,2%. На обходе Воронежа поток увеличился сразу на 16%, а на участках за Воронежем - на 20%, отметили в госкомпании. На участке М-4 в Ростовской области интенсивность движения выросла на 7,6%.

Особой популярностью сейчас пользуется трасса М-11 "Нева", соединяющая Москву и Санкт-Петербург. На этой трассе за Тверью интенсивность выросла на 35%.

На участках трассы М-3 "Украина" интенсивность движения практически восстановилась и сейчас лишь на 1% ниже показателей 2019 года.

На рост трафика повлияли хорошие погодные условия и отложенный спрос, отмечают в "Автодоре".

Развитие автотуризма в России в целом является современным трендом на фоне закрытых зарубежных направлений, говорит президент Ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев.

При этом трафик стал расти не только на платной трассе М-11, но и на бесплатной М-10, поскольку туристы хотят не просто проехать от Москвы до Санкт-Петербурга, но и ознакомиться с достопримечательностями, говорит он.

Трафик на М-4 у Воронежа вырос больше всего, так как сейчас весной туристы особенно заинтересованы в коротких поездках на два-три дня, поближе к Москве.

Основной поток формируют жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорит Лобарев. Сейчас особенно много запросов поступает на путешествия в Тверь, Кашин, Ярославль и по городам "Золотого кольца".

Автотуристы обратили внимание на маршрут "Легенды Эльбруса". Также стали интересоваться туристы Сибирским трактом.

Популярность автотуризма выросла из соображений безопасности. Кроме того, многие регионы сами активно позиционируют свои достопримечательности и автопутешествия как семейный туризм. Кроме того, многие видят, что поездка на автомобиле для трех-четырех человек обходится заметно дешевле, чем билеты на самолет или даже поезд, считает Лобарев.