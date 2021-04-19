Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.04.2021 12:54
Рубрика: Внутренняя политика

Правительство выделит еще 93 млрд рублей на развитие автомобильных дорог

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит в этом году еще 93 миллиарда рублей на опережающее развитие сети автомобильных дорог, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Почти половина суммы - 45,5 миллиарда - предусмотрена на модернизацию федеральных трасс в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Хуснуллин призвал для экономии заранее купить материалы для возведения дорог

Еще 40 миллиардов рублей направят на строительство скоростной дороги от Москвы до Казани. "Она станет частью международного коридора "Европа - Западный Китай", и наша задача - уже в I квартале 2024 года начать использование этой дороги", - напомнил глава кабинета министров.

Почти восемь миллиардов рублей получат пять субъектов Федерации для модернизации региональных и местных автомобильных трасс.