Правительство выделит еще 93 млрд рублей на развитие автомобильных дорог

Правительство выделит в этом году еще 93 миллиарда рублей на опережающее развитие сети автомобильных дорог, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Почти половина суммы - 45,5 миллиарда - предусмотрена на модернизацию федеральных трасс в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Еще 40 миллиардов рублей направят на строительство скоростной дороги от Москвы до Казани. "Она станет частью международного коридора "Европа - Западный Китай", и наша задача - уже в I квартале 2024 года начать использование этой дороги", - напомнил глава кабинета министров.

Почти восемь миллиардов рублей получат пять субъектов Федерации для модернизации региональных и местных автомобильных трасс.