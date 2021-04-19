Премьеры недели по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля

1. 93-я церемония вручения наград премии "Оскар".
Эксклюзивная трансляция в мультимедийном сервисе Okko. 26 апреля с 1:30 по московскому времени. Сама церемония начнется в 3:00. Красная дорожка в Okko пройдет в компании Маши Миногаровой и Александра Рогова, а вручение наград прокомментирует кинокритик Егор Москвитин. В трансляцию премии будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта - члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории "Лучший фильм". Полная запись церемонии вручения премии "Оскар" будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Кроме того, позже на сервисе появится специальная полуторачасовая версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты. Номинанты на соискание премии "Оскар" были объявлены в середине марта. В категории "Лучший фильм" представлены "Суд над чикагской семеркой", "Земля кочевников", "Отец", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла". Полный список номинантов доступен на сайте американской киноакадемии.
2. Французский документальный фильм "Том Круз: Вечная молодость" (Tom Cruise: An Eternal Youth).
На Первом канале 23 апреля в 00:10. Режиссер и автор сценария: Реги Брошье. Картина попытается раскрыть личность человека, стоящего за кинообразом бесстрашного мачо. Несмотря на то, что актер долгое время был и остается одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, Том Круз - сложная фигура, полная тайн и сомнений, чьи разводы и саентологические убеждения регулярно служат пищей для таблоидов...
3. Документальный фильм "Встань и иди. 100 лет исцелений".
На Первом канале, 22 апреля в 00:10. В 2021 году Центральному институту травматологии и ортопедии имени Приорова исполняется 100 лет. Целый век ежедневного труда и подвигов. ЦИТО часто в шутку называют ремонтной мастерской звезд. В фильме - истории звездных пациентов: Надежды Бабкиной, Натальи Селезневой и Светланы Хоркиной, Алексея Немова и других.
4. Документальный фильм "Актерские драмы. Сыграть вождя".
На канале "ТВ Центр", 22 апреля, 23:05. Среди актеров прошлого и настоящего лишь единицам довелось сыграть в кино первых лиц советского государства. Александр Збруев играл Сталина, в годы правления которого был расстрелян отец актера. Сергей Шакуров из рук Брежнева принимал Государственную премию, а через 25 лет сыграл генсека в кино. Евгений Стычкин со второго раза сыграл Ленина, отказавшись в первый из-за шокирующего сценария... В фильме также участвуют Светлана Крючкова, Екатерина Васильева, Геннадий Хазанов, Мария Лаврова (дочь Кирилла Лаврова), Артур Ваха, Михаил Гомиашвили (сын Арчила Гомиашвили), Борис Каморзин, Леонид Мозговой.
5. Сериал "Бухта Глубокая".
На НТВ, с 19 апреля, в 19:40. Герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них - Сергея Лучникова - убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин и Цветков приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20 лет назад: на этой лодке находились их отцы - все они погибли.... В ролях: Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич, Александр Наумов и другие. Режиссер Петр Забелин. Еще одна премьера канала - детектив "Близнец", главные роли в котором сыграли Александр Устюгов и Ирина Пегова. В эфире - 23 апреля в 19:40
6. 130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева.
К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева с 19 по 24 апреля на канале "Россия - Культура" - записи концертов и симфоний композитора, симфоническая сказка "Петя и Волк" - 23 апреля 18:05 (повтор - 24 апреля в 13:20) и фильм Андрея Кончаловского о судьбе и творчестве Сергея Прокофьева (24 апреля в 13:55).
7. Сериал "Мейр из Исттауна".
"Амедиатека", 19 апреля. Кейт Уинслет возвращается на телевидение. Последний раз мы наблюдали ее на малых экранах в мини-шедевре Тодда Хейнса "Милдред Пирс", теперь же оскароносная актриса блистает в детективной драме "Мейр из Исттауна". В небольшом пенсильванском городе происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит расследовать преступление, а параллельно с этим наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью.
8. Еще две премьеры видеосервиса "Амедиатека".
Cinema Toast - экспериментальный сериал от команды независимых режиссеров, которые отредактировали и переосмыслили фрагменты из фильмов, являющихся общественным достоянием. Появится на сервисе 21 апреля. В нем прозвучат голоса таких актеров, как Элисон Бри, Ник Офферман, Фред Армисен, Джон Эрли, Кристина Риччи, Меган Маллалли, Хлоя Файнман и Крис Мелони. В России проект озвучивают "Актеры Дубляжа".
И научно-фантастическая драма с роскошным визуалом. "Анна" (23 апреля). Она рассказывает историю отважной молодой девушки, которая сталкивается с вирусной инфекцией, убившей всех старше 14 лет.
9. Шоу "Требуется сборка".
С 22 апреля премьера телеканала HISTORY будет эксклюзивно транслироваться для всех пользователей "Триколора". Шоу "Требуется сборка" - не просто набор лайфхаков по ремонту домашней техники и благоустройству жилья, а захватывающая соревновательная программа. Ведущие - Тим Аллен, известный своими ролями в фильмах "В поисках Галактики", "Санта-Клаус", "История игрушек" и ситкоме "Большой ремонт" (за него был удостоен премии "Золотой глобус"), и Ричард Карн, участник театральных постановок на Бродвее, исполнитель главной роли в "Иностранке" Ларри Шу и напарник Тима Аллена в "Обустройстве дома". В своем новом проекте они собрали вокруг себя мастеров-единомышленников. Изделия, созданные участниками программы, поражают воображение: это и садовый растопитель льда, совмещенный с листодувкой, и газонокосилка с множеством дополнительных функций, и джакузи ручной сборки, и шашлычница-велосипед. В эфир выйдет 10 выпусков по 60 минут.
10. Программа "Моя история".
Нелли Кобзон. ОТР, 25 апреля в 19:45. Артистка разговорного жанра и заслуженный работник культуры РФ, больше известна тем, что стала третьей женой Иосифа Кобзона, с которой певец прожил большую часть своей жизни. Когда они встретились, Иосифа Кобзона уже знала и любила вся страна. А он влюбился в девятнадцатилетнюю красавицу с первого взгляда. Поэтому артист немедля сделал предложение и, получив согласие, устроил шикарную свадьбу. И, конечно, незабываемую жизнь для возлюбленной, для себя, для сына Андрея и дочери Натальи, а также для внуков. Нелли Михайловна расскажет Дмитрию Кириллову и зрителям ОТР самые яркие истории из совместной жизни с Иосифом Кобзоном.
11. Программа "Фигура речи".
Герой - Дмитрий Бак. ОТР, 22 апреля в 06:00, 23 апреля в 00:30 и 25 апреля в 9:10. Филолог, литературный критик, переводчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак не скрывает, что принятые в связи с пандемией ограничения не расстроили его, а дали возможность больше времени провести с семьей и поработать. Вынужденный карантин он провел "в запойном чтении книг" по своим любимым темам: Тургенев, Достоевский, Арсений Тарковский... О своих новых открытиях и работах Дмитрий Бак расскажет ведущему программы Николаю Александрову.
12. Мелодрама в четырех сериях "Красота небесная".
Мелодрама "Красота небесная" завершит весеннюю линейку премьер "Лав Сторис" телеканала "Dомашний" 23 апреля в 19:00. Аня и не подозревает, что бывшая девушка ее любимого Миши, хитрая интриганка Рита, решила во что бы то ни стало его вернуть и ради этого способна разрушить жизнь Ани, ее родителей и всех, кто ей дорог… Что победит, коварство или любовь?
13. Анимационный сериал "Чуч мяуч".
Новый анимационный сериал "Чуч мяуч" для детей дошкольного возраста по мотивам мультфильма "Чучело-Мяучело", снятого Инессой Ковалевской в 1982 году. Телеканал "Мультиландия", 18 апреля и видеосервис Premier. Каждый эпизод длительностью 7 минут рассказывает историю из жизни девочки Маруси и кота Мяуча, который обладает волшебным даром исполнять желания, однако каждый раз по-своему. Роль главного героя в мультфильме озвучил популярный актер и шоумен Михаил Башкатов, а его подругу, девочку Марусю - участница шоу "Голос" Алиса Смирнова.