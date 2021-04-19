Премьеры недели по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля

1. 93-я церемония вручения наград премии "Оскар".

Эксклюзивная трансляция в мультимедийном сервисе Okko. 26 апреля с 1:30 по московскому времени. Сама церемония начнется в 3:00. Красная дорожка в Okko пройдет в компании Маши Миногаровой и Александра Рогова, а вручение наград прокомментирует кинокритик Егор Москвитин. В трансляцию премии будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта - члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории "Лучший фильм". Полная запись церемонии вручения премии "Оскар" будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Кроме того, позже на сервисе появится специальная полуторачасовая версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты. Номинанты на соискание премии "Оскар" были объявлены в середине марта. В категории "Лучший фильм" представлены "Суд над чикагской семеркой", "Земля кочевников", "Отец", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла". Полный список номинантов доступен на сайте американской киноакадемии.

2. Французский документальный фильм "Том Круз: Вечная молодость" (Tom Cruise: An Eternal Youth).

На Первом канале 23 апреля в 00:10. Режиссер и автор сценария: Реги Брошье. Картина попытается раскрыть личность человека, стоящего за кинообразом бесстрашного мачо. Несмотря на то, что актер долгое время был и остается одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, Том Круз - сложная фигура, полная тайн и сомнений, чьи разводы и саентологические убеждения регулярно служат пищей для таблоидов...

3. Документальный фильм "Встань и иди. 100 лет исцелений".

На Первом канале, 22 апреля в 00:10. В 2021 году Центральному институту травматологии и ортопедии имени Приорова исполняется 100 лет. Целый век ежедневного труда и подвигов. ЦИТО часто в шутку называют ремонтной мастерской звезд. В фильме - истории звездных пациентов: Надежды Бабкиной, Натальи Селезневой и Светланы Хоркиной, Алексея Немова и других.

4. Документальный фильм "Актерские драмы. Сыграть вождя".

На канале "ТВ Центр", 22 апреля, 23:05. Среди актеров прошлого и настоящего лишь единицам довелось сыграть в кино первых лиц советского государства. Александр Збруев играл Сталина, в годы правления которого был расстрелян отец актера. Сергей Шакуров из рук Брежнева принимал Государственную премию, а через 25 лет сыграл генсека в кино. Евгений Стычкин со второго раза сыграл Ленина, отказавшись в первый из-за шокирующего сценария... В фильме также участвуют Светлана Крючкова, Екатерина Васильева, Геннадий Хазанов, Мария Лаврова (дочь Кирилла Лаврова), Артур Ваха, Михаил Гомиашвили (сын Арчила Гомиашвили), Борис Каморзин, Леонид Мозговой.

5. Сериал "Бухта Глубокая".

Фото: НТВ

На НТВ, с 19 апреля, в 19:40. Герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них - Сергея Лучникова - убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин и Цветков приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20 лет назад: на этой лодке находились их отцы - все они погибли.... В ролях: Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич, Александр Наумов и другие. Режиссер Петр Забелин. Еще одна премьера канала - детектив "Близнец", главные роли в котором сыграли Александр Устюгов и Ирина Пегова. В эфире - 23 апреля в 19:40

6. 130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева.

К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева с 19 по 24 апреля на канале "Россия - Культура" - записи концертов и симфоний композитора, симфоническая сказка "Петя и Волк" - 23 апреля 18:05 (повтор - 24 апреля в 13:20) и фильм Андрея Кончаловского о судьбе и творчестве Сергея Прокофьева (24 апреля в 13:55).

7. Сериал "Мейр из Исттауна".

"Амедиатека", 19 апреля. Кейт Уинслет возвращается на телевидение. Последний раз мы наблюдали ее на малых экранах в мини-шедевре Тодда Хейнса "Милдред Пирс", теперь же оскароносная актриса блистает в детективной драме "Мейр из Исттауна". В небольшом пенсильванском городе происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит расследовать преступление, а параллельно с этим наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью.

8. Еще две премьеры видеосервиса "Амедиатека".

Cinema Toast - экспериментальный сериал от команды независимых режиссеров, которые отредактировали и переосмыслили фрагменты из фильмов, являющихся общественным достоянием. Появится на сервисе 21 апреля. В нем прозвучат голоса таких актеров, как Элисон Бри, Ник Офферман, Фред Армисен, Джон Эрли, Кристина Риччи, Меган Маллалли, Хлоя Файнман и Крис Мелони. В России проект озвучивают "Актеры Дубляжа".

И научно-фантастическая драма с роскошным визуалом. "Анна" (23 апреля). Она рассказывает историю отважной молодой девушки, которая сталкивается с вирусной инфекцией, убившей всех старше 14 лет.

9. Шоу "Требуется сборка".

С 22 апреля премьера телеканала HISTORY будет эксклюзивно транслироваться для всех пользователей "Триколора". Шоу "Требуется сборка" - не просто набор лайфхаков по ремонту домашней техники и благоустройству жилья, а захватывающая соревновательная программа. Ведущие - Тим Аллен, известный своими ролями в фильмах "В поисках Галактики", "Санта-Клаус", "История игрушек" и ситкоме "Большой ремонт" (за него был удостоен премии "Золотой глобус"), и Ричард Карн, участник театральных постановок на Бродвее, исполнитель главной роли в "Иностранке" Ларри Шу и напарник Тима Аллена в "Обустройстве дома". В своем новом проекте они собрали вокруг себя мастеров-единомышленников. Изделия, созданные участниками программы, поражают воображение: это и садовый растопитель льда, совмещенный с листодувкой, и газонокосилка с множеством дополнительных функций, и джакузи ручной сборки, и шашлычница-велосипед. В эфир выйдет 10 выпусков по 60 минут.

10. Программа "Моя история".

Нелли Кобзон. ОТР, 25 апреля в 19:45. Артистка разговорного жанра и заслуженный работник культуры РФ, больше известна тем, что стала третьей женой Иосифа Кобзона, с которой певец прожил большую часть своей жизни. Когда они встретились, Иосифа Кобзона уже знала и любила вся страна. А он влюбился в девятнадцатилетнюю красавицу с первого взгляда. Поэтому артист немедля сделал предложение и, получив согласие, устроил шикарную свадьбу. И, конечно, незабываемую жизнь для возлюбленной, для себя, для сына Андрея и дочери Натальи, а также для внуков. Нелли Михайловна расскажет Дмитрию Кириллову и зрителям ОТР самые яркие истории из совместной жизни с Иосифом Кобзоном.

11. Программа "Фигура речи".

Герой - Дмитрий Бак. ОТР, 22 апреля в 06:00, 23 апреля в 00:30 и 25 апреля в 9:10. Филолог, литературный критик, переводчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак не скрывает, что принятые в связи с пандемией ограничения не расстроили его, а дали возможность больше времени провести с семьей и поработать. Вынужденный карантин он провел "в запойном чтении книг" по своим любимым темам: Тургенев, Достоевский, Арсений Тарковский... О своих новых открытиях и работах Дмитрий Бак расскажет ведущему программы Николаю Александрову.

12. Мелодрама в четырех сериях "Красота небесная".

Фото: "Dомашний"

Мелодрама "Красота небесная" завершит весеннюю линейку премьер "Лав Сторис" телеканала "Dомашний" 23 апреля в 19:00. Аня и не подозревает, что бывшая девушка ее любимого Миши, хитрая интриганка Рита, решила во что бы то ни стало его вернуть и ради этого способна разрушить жизнь Ани, ее родителей и всех, кто ей дорог… Что победит, коварство или любовь?

13. Анимационный сериал "Чуч мяуч".

Новый анимационный сериал "Чуч мяуч" для детей дошкольного возраста по мотивам мультфильма "Чучело-Мяучело", снятого Инессой Ковалевской в 1982 году. Телеканал "Мультиландия", 18 апреля и видеосервис Premier. Каждый эпизод длительностью 7 минут рассказывает историю из жизни девочки Маруси и кота Мяуча, который обладает волшебным даром исполнять желания, однако каждый раз по-своему. Роль главного героя в мультфильме озвучил популярный актер и шоумен Михаил Башкатов, а его подругу, девочку Марусю - участница шоу "Голос" Алиса Смирнова.