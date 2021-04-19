Путин поздравил российских фигуристов с победой на Кубке мира в Осаке

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по фигурному катанию с блестящей победой на World Team Trophy 2021 года в японской Осаке.

Глава государства отметил, что такая красивая и уверенная победа стала заслуженной наградой за мастерство, трудолюбие и сплоченность российских спортсменов.

"Самые теплые слова признания - в адрес ваших тренеров и наставников", - добавил он в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, сборная России впервые в истории стала победительницей командного Кубка мира по фигурному катанию. Ранее на ЧМ по в Стокгольме наши спортсмены завоевали три золотых медали из четырех.