Путин выступит на саммите по климату

Президент России Владимир Путин выступит на онлайн-саммите по вопросам климата 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - уточнили в Кремле.

Американский президент Джо Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров и лично передал приглашение Путину по телефону.

Напомним, в этот же день пройдут переговоры президентов России и Беларуси в Москве.