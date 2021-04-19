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Текст:   Марина Трубилина 
15:34 19.04.2021

Расширение семейной ипотеки даст рабочие места строителям

Более 20 тысяч семей смогут получить кредиты на строительство собственного дома. Об этом рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении условий программы "Семейная ипотека". Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Названы регионы, где льготная ипотека популярнее всего

"Распространение льготной семейной ипотеки на строительство частных домов - шаг, который позволит решить сразу несколько важных задач, - отметил Мутко. - Мы видим, что льготное кредитование семей пользуется большим спросом - в новые квартиры с 2018 года переехали уже 135 тысяч семей". При этом аналитика и соцопросы показывают, что миллионы россиян предпочли бы жить в собственном загородном доме, отметил Мутко. Недавно ДОМ.РФ был запущен пилотный проект по льготной ипотеке на ИЖС, от потенциальных заемщиков получено уже 3,2 тысячи обращений.

По предварительным оценкам, расширение программы позволит дополнительно выдать более 20 тысяч кредитов. "То есть постановление правительства позволит еще большему числу семей с детьми улучшить жилищные условия. Застройщики, в том числе небольшие, получают новые заказы, появляются новые рабочие места для строителей", - сказал Мутко.

Что особенно важно - новая мера не потребует дополнительных средств, подчеркнул он. Госсубсидирование будет осуществляться за счет бюджета, который уже предусмотрен на "Семейную ипотеку".

Получить льготный кредит на строительство в рамках "Семейной ипотеки" могут семьи, в которых второй или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие - строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены строительства дома, если у заемщика уже есть участок.

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