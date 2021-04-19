Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления

Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и Подмосковья.

По данным метеорологов, с началом новой недели начинается перестройка атмосферных процессов, в центр европейской России устремится южный циклон из Приазовья. Атмосферное давление во вторник начнет падать и к вечеру опустится на 15 единиц, а днем в среду достигнет 735 мм рт. ст. Это значительно ниже нормы. Затем давление начнет расти. Отмечается, что вечером этого же дня вслед уходящему на север европейской России циклону атмосферное давление начнет расти, и 22 апреля оно ожидается на 3-5 единиц выше нормального уровня.

"Метеозависимым людям стоит принять во внимание резкие колебания атмосферного давления и других метеопараметров в ближайшие несколько суток. Соблюдение режима труда и отдыха, своевременный прием необходимых лекарственных препаратов, внимательное отношение к своему самочувствию: вот основные правила, который помогут уменьшить негативное влияние погоды на самочувствие метеочувствительных и больных людей", - рассказали синоптики.

Напомним, что в столице из-за непогоды объявлен желтый уровень погодной опасности. Во вторник может выпасть 20% месячной нормы осадков.