Новости

Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
Комитет ВОЗ рекомендовал продлить режим ЧС из-за COVID-19 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
Арбитр матча "Локомотив" - "Спартак" Левников отстранен от работы 16:50
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
Глава Минприроды: Количество лесных пожаров сократились почти в 5 раз 15:50
Футбольный арбитр Вилков отстранен от работы 15:49
Ученые создали устройство для раннего выявления онкопоталогий 15:38
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях 15:26
Ростуризм заявил о перепродажах отелями номеров по более высоким ценам 15:21
Ученые подтвердили связь между интеллектом и активностью мозга 15:17
В Петербурге родилась пятикилограммовая девочка 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
19.04.2021 17:32
Рубрика: Общество

Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и Подмосковья.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Синоптики спрогнозировали погоду во второй половине апреля в Москве

По данным метеорологов, с началом новой недели начинается перестройка атмосферных процессов, в центр европейской России устремится южный циклон из Приазовья. Атмосферное давление во вторник начнет падать и к вечеру опустится на 15 единиц, а днем в среду достигнет 735 мм рт. ст. Это значительно ниже нормы. Затем давление начнет расти. Отмечается, что вечером этого же дня вслед уходящему на север европейской России циклону атмосферное давление начнет расти, и 22 апреля оно ожидается на 3-5 единиц выше нормального уровня.

"Метеозависимым людям стоит принять во внимание резкие колебания атмосферного давления и других метеопараметров в ближайшие несколько суток. Соблюдение режима труда и отдыха, своевременный прием необходимых лекарственных препаратов, внимательное отношение к своему самочувствию: вот основные правила, который помогут уменьшить негативное влияние погоды на самочувствие метеочувствительных и больных людей", - рассказали синоптики.

Напомним, что в столице из-за непогоды объявлен желтый уровень погодной опасности. Во вторник может выпасть 20% месячной нормы осадков.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
В России разработали кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19