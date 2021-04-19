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19.04.2021 06:56
Рубрика: Общество

Перечислены регионы России с самым высоким уровнем жизни

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Москва заняла первое место среди 25 российских регионов по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Таковы данные интегрального рейтинга, составленного Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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На втором месте Тюменская, на третьем - Ленинградская области. В первую десятку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, а также Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ, пишут "Известия".

При составлении рейтинга учитывались в том числе среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.

Ранее были перечислены российские регионы-лидеры по приросту населения. На первом месте оказался Севастополь, где жителей стало больше на 16,8 процента. По данным специалистов, в 2018-2020 годах общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе страны.

Отмечено, что население увеличивается в столичных и экономически развитых регионах России с высоким уровнем жизни, в активно развивающихся регионах Кавказа и Крыма, а также в национальных республиках с традиционно высоким уровнем рождаемости.

В регионах Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Правительство Минфин Правительство Минфин ФНС Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва УрФО Тюменская область СЗФО Ленинградская область УрФО ЯНАО СЗФО Санкт-Петербург

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