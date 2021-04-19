Регионы с высоким риском природных пожаров назвали в Гидрометцентре

В Гидрометцентре назвали регионы с высоким риском природных пожаров. Четвертый класс огневой опасности из пяти объявлен на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья.

"Пожарная опасность высока на востоке Волгоградской области, в Калмыкии, Астраханской области, а также на востоке Ставрополья и на севере Дагестана, - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда. - В зоне риска и юго-запад Приморья. Мы наблюдаем ситуацию не характерную для середины апреля".

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки специалисты ликвидировали в регионах страны 90 лесных возгораний на площади свыше трех тысяч гектаров. Пожароопасный сезон начался в 58 субъектах РФ. Во многих регионах уже действует особый противопожарный режим.

Ранее синоптики отмечали, что резкое потепление в центре европейской части России не говорит о более раннем наступлении календарного лета или жаркой погоде с июня по август. Супертеплая погода в апреле - это просто эпизод, такое бывает редко и этим моментом надо просто наслаждаться, акцентировал Вильфанд.