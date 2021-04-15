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15.04.2021 05:28
Рубрика: Общество

Вильфанд: Аномальное тепло в апреле не предвещает жаркое лето

Резкое потепление в центре европейской России на этой неделе не свидетельствует о более раннем наступлении календарного лета или жаркой погоде с июня по август. Мнение специалистов обнародовало РИА Новости.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
В Москве наблюдается эффект "погоды в пустыне"

"Супертеплая погода в апреле - это просто эпизод. Она никак негативно не отразится на урожае", - прокомментировал аномальные синоптические процессы над Москвой научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такое бывает крайне редко, и надо просто наслаждаться теплом.

Напомним, 14 апреля воздух в Москве прогрелся до рекордных +20,8 градуса. В последний раз такие цифры фиксировались в далеком 1962 году. Вторая половина этой недели в столице будет не такой жаркой, как первая. В выходные, например, максимум +13...+14.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что предстоящее лето в России будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха совсем чуть-чуть превысит климатическую норму. Не исключен дефицит осадков. Но поскольку данный прогноз предварительный, его точность не превышает 70 процентов, добавили синоптики.

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