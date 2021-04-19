Транснефть - Западная Сибирь получила положительное заключение Главгосэкспертизы на реконструкцию объекта

АО "Транснефть - Западная Сибирь" получило положительное заключение Омского филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проект реконструкции площадки камер пуска и приема средств очистки и диагностики (КПП СОД) на магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) Уфа - Омск.

Реконструкция объекта планируется в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2020 - 2023 годы. Цель - повышение надежности эксплуатируемого оборудования для обеспечения процесса транспортировки нефтепродуктов и соблюдения графиков их поставок в нефтепродуктопроводную систему дочернего предприятия ПАО "Транснефть" в Уральском регионе.

Планируемые для реконструкции камеры приема и пуска средств очистки и диагностики ЛПДС "Исилькуль" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) предназначены для запасовки, пуска, приема и извлечения внутритрубных очистных, диагностических и разделительных устройств в потоке транспортируемого нефтепродукта. В рамках проекта будет выполнен демонтаж существующих с последующим монтажом новых КПП СОД с установкой подземной дренажной емкости. Кроме того, проект предусматривает строительство нового пункта коммерческого учета электроэнергии, монтаж инженерно-технических средств охраны, систем энергоснабжения и защиты, электрохимзащиты от коррозионных процессов, а также средств контроля и управления. Среди них - применение запорной арматуры с электроприводом для дистанционного управления. Для поддержания бесперебойной работы запорная арматура КПП СОД будет обеспечена электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Проектную документацию подготовило АО "Институт по проектированию магистральных трубопроводов" (АО "Гипротрубопровод"). При проектировании были учтены требования действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

К реализации проекта по реконструкции площадки КПП СОД предприятие приступит в 2022 году.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"