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19.04.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске возбудили дело после убийства обвиняемого в суде

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

СК возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего обвиняемого, застреленного сегодня в Центральном районном суде города Новосибирска. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Фото: iStock
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По версии следствия, при конвоировании на судебное заседание арестованный напал на сопровождавшую его сотрудницу полиции.

- Он повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Один из напарников взятого в заложники конвоира был вынужден применить табельное оружие, чтобы спасти женщину. От огнестрельного ранения злоумышленник скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Известно, что застреленный мужчина обвинялся в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере. По предварительным данным, он планировал сбежать из суда.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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