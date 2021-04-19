В Новосибирске возбудили дело после убийства обвиняемого в суде

СК возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего обвиняемого, застреленного сегодня в Центральном районном суде города Новосибирска. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

По версии следствия, при конвоировании на судебное заседание арестованный напал на сопровождавшую его сотрудницу полиции.

- Он повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Один из напарников взятого в заложники конвоира был вынужден применить табельное оружие, чтобы спасти женщину. От огнестрельного ранения злоумышленник скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Известно, что застреленный мужчина обвинялся в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере. По предварительным данным, он планировал сбежать из суда.