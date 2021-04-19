Симферополю запасов воды хватит на восемь месяцев

В основных водохранилищах Симферополя к середине апреля накопилось 10 миллионов кубометров воды, чего хватит при действующих ограничениях на восемь месяцев. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Совмина РК Светлана Маслова.

- Для подачи воды по нынешнему графику в Симферополю и Симферопольскому району необходимо 120 тысяч кубических метров воды в сутки, - пояснила Маслова. - В Симферопольском водохранилище сейчас 7 процентов полезного объема воды, в Аянском - 86 - и это самое наполненное водохранилище сегодня, в Партизанском - 12. - При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе с использованием поверхностных источников мы накопили воды на 249 дней или восемь месяцев.

Только за последнюю в водоемы Симферополя поступило два миллиона кубометров, а израсходовано 303 тысячи.

- Мы анализируем ситуацию, чтобы понять, сколько сегодняшние притоки нам позволяют еще собрать воды в водохранилищах, и будем рассматривать вопрос о корректировке режимной подачи воды, - подчеркнула Маслова.

Напомним, ранее власти Симферополя смягчили график подачи воды по выходным и праздничным дням - с 6 до 11 и 18 до 21 часа. В остальные дни вода подается с 6 до 9 и с 18 до 21 часа.